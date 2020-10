Scuola, Fondazione CR Firenze: ''Cerchiamo ‘compagni di viaggio‘ per i test salivari nelle scuole’’

‘’Cerchiamo compagni di viaggio, operativi e finanziari, perché il test salivario possa essere effettuato con la sicurezza e le garanzie che richiede’’. Lo ha dichiarato il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, riferendosi a quanto ha annunciato poco fa il sindaco di Firenze Dario Nardella e precisando che ‘’è evidente che il percorso è articolato e ancora tutto da costruire; sono in corso le opportune valutazioni tecniche ed economiche per verificarne i vari passaggi, visto che si tratta di 33.000 alunni in 112 scuole del solo Comune di Firenze’’.

‘’Fondazione CR Firenze – ha aggiunto - è da sempre attentissima al mondo della scuola e della formazione; per questo è interessata a fare in modo che una operazione così complessa sia effettivamente praticabile. Inoltre una volta compiute tutte le verifiche del caso e reperito il personale sanitario, il progetto deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Per questo chiediamo, fin da ora, di essere aiutati nelle varie fasi del percorso preparatorio in modo da poter cominciare quanto prima la campagna e, se possibile, poterla estendere ai territori dell’Area metropolitana’’.

Fonte: Fondazione CR Firenze