Studio di architetti fucecchiese premiato per lo 'sguardo internazionale'

La rivista inglese BUILD ha premiato lo studio SANI+partners di Fucecchio nel suo “BUILD 2020 Architecture Award” come “Most Innovative Multi-National Interior Design Specialist – Italy”.

Un importante riconoscimento per uno studio che dal 2014 guarda ai mercati internazionali e che vanta già numerosi progetti in molti paesi e per clienti provenienti da diverse aree geografiche del pianeta.

“Siamo approdati da qualche anno in Asia in cui stiamo seguendo alcuni progetti commerciali e siamo appena partiti con il nostro primo progetto in Africa. Viviamo questo lavoro come un'avventura continua fatta

di nuove esperienze sempre diverse, e questo ci da grandissima soddisfazione.” dice l'Architetto Francesco Sani titolare dello studio.

Dopo un JC PRIZE 2019 come “Miglior Studio Emergente” lo scorso anno a Shanghai, questo riconoscimento premia tutto il nostro gruppo di lavoro a partire dall'Architetto Nico Ferrettini, che segue in prima persona lo studio di Fucecchio, fino ai nostri collaboratori ad Hong Kong, Shanghai, Islamabad e Kampala.

