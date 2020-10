Vende eroina in bici a Firenze, denunciato

I poliziotti in borghese di Rifredi hanno denunciato un 25enne di origini nigeriane sorpreso a vendere una dose di eroina in via Pier Capponi a Firenze.

L’attenzione degli agenti è stata attirata da una macchina ferma in mezzo alla strada con le quattro frecce, alla quale si è avvicinato il 25enne in bicicletta.

Quest’ultimo ha passato di droga, tirata fuori dalla bocca, in cambio di 30 euro al passeggero direttamente dal finestrino.

La polizia è subito intervenuta fermando l’acquirente e seguendo il pusher fino a via San Zanobi dove è stato fermato e denunciato.