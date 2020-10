Vinci: il 21 ottobre chiusura straordinaria di alcuni uffici del Comune

L'Amministrazione comunale di Vinci informa che domani, mercoledì 21 ottobre, rimarranno chiusi al pubblico gli uffici Protocollo e Urp di via Fucini nella sede centrale del Comune e gli uffici Anagrafe, Urp e Protocollo della sede distaccata in via C. Battisti a Spicchio-Sovigliana.

La chiusura è stata programmata per consentire la sanificazione straordinaria dei locali, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19. I suddetti uffici torneranno a essere regolarmente aperti nella giornata di giovedì 22 ottobre.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa