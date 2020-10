Capitolo21 ospiti a Liberi Tutti su Radio Lady

Il duo fiorentino dei Capitolo21 torna ospite nei nostri studi, o meglio, la sua metà, dato che per le regole per il contenimento dell’emergenza sanitaria è consentito un solo ospite per volta. Marcello ci ha quindi i nuovi progetti che sta portando avanti insieme a Mattia Maccioni, tra i quali il loro ultimo singolo Pareti Blu e un nuovo disco in uscita.

I Capitolo21 nascono nel 2015 a Firenze da un’idea di Marcello Stride e Mattia Maccioni. Da subito si concentrano sulla composizione di brani inediti, tanto che non molto tempo dopo verrà pubblicato il loro primo EP “Sognatori” prodotto da Fabrizio Simoncioni. Grazie a questo EP i Capitolo21 riescono ad ottenere un po' di visibilità, soprattutto in Toscana dove si esibiscono in molti locali e festival.

Nel 2017 si aggiudicano il 3° posto ad Emergenza Festival regione Toscana, in giuria Ghigo Renzulli, che entusiasta del loro sound, li invita (tramite il proprio Fan Club) a partecipare all’Album Tributo (uscito il 5 Maggio 2018) del trentennale di “Prigionieri” dei Litfiba, con la rivisitazione del brano “Santiago”. Nell’estate dello stesso anno si aggiudicano il 3° posto al Festival Estivo con il brano “Libertà e(‘) Illusione”.

Durante l’inverno decidono di concentrarsi nella ricerca di un sound che li potesse ancor di più soddisfare. Nella primavera del 2018 , sono tra i 18 finalisti che si sono esibiti al Teatro Ariston di Sanremo, per la finale del contest Sanremo Rock. Durante l’estate intraprendono un piccolo Tour che li porta a girare non sono in Toscana ma in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Sardegna.

Durante questo Tour decidono di partecipare all’edizione 2018 del Festival Estivo dove però questa volta escono vincitori con il brano “Una Notte Come Tante”, successivamente prodotto e distribuito dal Festival stesso. Il brano verrà rilasciato il 22 Febbraio 2019. Da quel momento ha inizio il vero e proprio percorso discografico del duo fiorentino.