Contributi straordinari alle associazioni sportive di Lastra a Signa

E’ pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione Bandi e Avvisi l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva per il sostegno delle attività durante l'emergenza Covid-19 anno 2020.

L’avviso è finalizzato alla concessione di un contributo economico a ristoro delle maggiori spese sostenute nell'anno 2020 per l'adeguamento delle strutture, la riorganizzazione dei servizi e la sanificazione degli ambienti a seguito dell'emergenza sanitaria, in coerenza ai nuovi parametri, obblighi di distanziamento sociale e modalità di esecuzione previste dalle linee guida.

Il bando è rivolto ad associazioni sportive, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva con sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale che abbiano sostenuto maggiori oneri documentati nell'anno 2020 per l'adeguamento delle strutture, la riorganizzazione dei servizi e la sanificazione degli ambienti a seguito dell'emergenza sanitaria.

Il contributo massimo che potrà essere erogato è pari a € 2.500 a ogni singolo soggetto. Le domande, debitamente compilate attraverso la modulistica disponibile sul sito del Comune, dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo urp@comune.lastra-asigna.fi.it (saranno accettati solo file formato pdf, doc, odt); tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it (nota bene: saranno accettati solo file formato pdf, doc e odt), tramite fax al numero 0558722946 dal 20/10/2020 al 30/11/2020, complete di tutta la documentazione richiesta.

Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo, stilata in ordine di punteggio che verrà assegnato in base alle priorità stabilite dall'amministrazione comunale ovvero numero di tesserati stagione 2019/2020: fino a 50 – punti 10; da 51 a 100 – punti 20, oltre 100 punti 30, attività specifiche rivolte ai disabili: 10 punti per ogni attività specifica effettivamente svolta per i disabili, numero partecipanti disabili alle attività: fino a 5 – punti 10; da 6 a 10 - punti 20; oltre 10 – punti 30, numero discipline sportive svolte: 10 punti per ogni disciplina sportiva effettivamente svolta, numero attività sportive svolte nell'ambito della stessa disciplina: 10 punti per ogni attività sportiva effettivamente svolta. Informazioni possono essere richieste inoltre al Comune di Lastra a Signa – Ufficio Sport (tel. 0553270113; email: sport@comune.lastra-a-signa.fi.it).

“Si tratta del primo bando – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- che facciamo uscire, come già annunciato durante l’estate, con contributi economici provenienti da risorse comunali a sostegno di associazioni sportive del territorio che hanno dovuto subire un’interruzione forzata della loro attività durante il lockdown e per adeguarsi alle normative sanitarie imposte dalle linee guida. Seguirà, tra pochi giorni, lo stesso tipo di bando per le associazioni di promozione sociale, culturale e altri soggetti del terzo settore. Inoltre si confermano anche per gli esercizi commerciali, oltre alle detrazioni già applicate per legge, ulteriori detrazioni per tutti coloro che hanno subito uno stop a causa dell’emergenza sanitaria, grazie ad un investimento del Comune pari a 40.000 euro in totale”.