Disagi Faentina, il Sindaco di Borgo San Lorenzo scrive a Trenitalia e Regione

Il Sindaco di Borgo San Lorenzo chiede i motivi, e le soluzioni, per quello che sta accadendo ormai da troppo tempo sulla linea Faentina oggetto di ritardi e guasti non più sopportabili. Una situazione che si è aggravata nelle ultime settimane e che mette in difficoltà centinaia di utenti ogni giorno. Senza contare i sovraffollamenti che avvengono a seguito a causa dei convogli cancellati.

“Ho scritto una lettera a Trenitalia e alla Regione – afferma il Sindaco – ricordando i numerosi disservizi che sono stati registrati solo nelle ultime settimane. La Faentina è un servizio essenziale, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, così non ci siamo. Vogliamo capire le soluzioni per i disservizi che ogni giorno si presentano. A breve fisserò una data per incontrare, ovviamente on line, il Comitato Pendolari e fare il punto della situazione”.

Fonte: Ufficio Stampa