Evento "Nuovi e vecchi poveri, l'accesso alle cure al tempo di Covid-19"

Domani giovedì 22 ottobre, alle ore 18.30 a Firenze, Medici con l’Africa Cuamm, in collaborazione con il Centro di Salute Globale, organizza l’evento “Nuovi e vecchi poveri, l’accesso alle cure al tempo del Covid-19”. Per il 2020 la Banca Mondiale stima circa 100 milioni di nuovi poveri; 50 milioni di questi saranno in Africa. Dopo 25 anni di crescita, l'Africa rischia di entrare in recessione e le conseguenze arriveranno anche qui da noi.

Povertà e malattia sono strettamente collegate, perché chi è povero, è più vulnerabile e, allo stesso tempo, non può investire in prevenzione. L’evento sarà l’occasione per porre l’accento su come la pandemia abbia fatto emergere nuove povertà, sia in Italia che in Africa, e di come i poveri siano, ancora una volta, coloro che hanno meno accesso alle cure, anche a partire da uno studio innovativo, realizzato in Uganda, da Medici con l’Africa Cuamm, in collaborazione con l'Università di Firenze e il Centro di Salute globale della Regione Toscana.

Questi e molti altri i temi al centro del dibattito che sarà moderato da Agnese Pini, direttore de La Nazione, e vedrà la partecipazione di:

Per i saluti istituzionali

- Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana;

- Maria Federica Giuliani, Vice-presidente del Consiglio comunale di Firenze;

- Don Dante Carraro, Direttore di Medici con l’Africa Cuamm.

Per il dibattito:

- Maria José Caldes, Direttrice Centro di Salute globale della Regione Toscana;

- Gavino Maciocco, Docente di Politica sanitaria presso l'Università di Firenze e medico Cuamm;

- Maria Nannini, Ricercatrice dell’Università di Firenze

- Giovanni Putoto, Responsabile della Programmazione e della Ricerca operativa di Medici con l’Africa Cuamm.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro di Salute Globale della Regione Toscana.

7 NOVEMBRE 2020, 70 ANNI

Il 2020 è l’anno dei 70 anni di Medici con l’Africa Cuamm: una ricorrenza che verrà celebrata il 7 novembre 2020, in occasione dell’Annual Meeting di Medici con l’Africa Cuamm, a Padova. Un’occasione per ricordare e recuperare tutta la “forza ostinata” che ha spinto i pionieri del Cuamm a partire e ancora oggi spinge a non aver paura e ad affrontare fatiche e difficoltà, in Italia e in Africa, dove l’emergenza è “cronica” e ormai quotidiana.

Sabato 7 novembre, dalle 10.30 alle 12.00 sarà un appuntamento per festeggiare i valori e la dedizione dei molti che continuano a spendersi per chi ha più bisogno. L’Annual Meeting sarà in diretta su TV2000 e sul canali Facebook di Medici con l’Africa Cuamm.

MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio, anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 8 paesi dell’Africa sub-Sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con circa 3.000 operatori sia europei che africani; appoggia 23 ospedali, 64 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all’Aids, tubercolosi

