La squadra dei vigili del fuoco di Ponsacco é intervenuta intorno alle 18:30 di stasera per un incendio di un fuoristrada. L'incendio è stato prontamente spento, tuttavia il mezzo ha subito ingenti danni e i fumi caldi hanno annerito la facciata di una vicina abitazione senza ulteriori conseguenze per la stessa. Non risultano danni a persone.