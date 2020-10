Impianti di riscaldamento, il sindaco di Quarrata autorizza l’accensione anticipata

Stamattina il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ha firmato un’ordinanza con la quale autorizza l’accensione anticipata fino ad un massimo di 7 ore giornaliere degli impianti di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati, con effetto immediato e fino al 31 ottobre.

La decisione (in deroga al periodo stagionale stabilito dalle normative vigenti) è stata presa alla luce della situazione meteorologica attuale e delle previsioni per i prossimi giorni, che evidenziano una diminuzione delle temperature al di sotto dei limiti della media stagionale.

Si considera inoltre opportuno consentire l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento anche al fine di mantenere adeguate condizioni di salubrità all’interno degli edifici, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid19 e degli obblighi di confinamento ai quali sono sottoposte le persone in quarantena o in isolamento domiciliare.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa