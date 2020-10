In giro con 25 kg di scarti tessili da buttare, tra loro anche un irregolare in Italia

Una quarantina di grossi sacchi neri colmi di rifiuti tessili destinati allo smaltimento illegale. Ecco cosa hanno scoperto gli agenti di Polizia Municipale durante un controllo a un autocarro. É successo nel tardo pomeriggio di lunedì. Una pattuglia del Distaccamento di Rifredi su un auto civetta era impegnata in un controllo nelle zone del Quartiere più gettonate per gli abbandoni illegali quando ha fermato un autocarro. Nel vano di carico hanno trovato una quarantina di sacchi da 25 chilogrammi colmi di rifiuti tessili.

Il conducente, straniero come i due passeggeri, non è stato in grado di mostrare la documentazione necessaria ed è risultato non iscritto all'albo nazionale dei gestori rifiuti. I tre sono quindi stati accompagnati presso gli uffici del distaccamento per ulteriori accertamenti mentre per il veicolo e i sacchi è scattato il sequestro. Al conducente, già noto alle forze dell’ordine, sono stati sequestrati anche 360 euro, presumibilmente ricevuti per lo smaltimento illecito e di cui non ha saputo giustificare la provenienza

Per lui è scattata la denuncia per la gestione illecita di rifiuti in concorso con gli altri due passeggeri. Uno di due ha rifiutato in modo deciso di fornire le generalità e la fotosegnalazione per cui è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di indicare le proprie generalità. Sottoposto a fermo per identificazione, l’uomo alla fine ha dichiarato di essere clandestino. Ha mostrato nel suo smartphone la foto di un foglio con i dati anagrafici e ha acconsentito a farsi identificare tramite fotosegnalazione. Dai ulteriori controlli è risultato non in regola con le norme sull’immigrazione e quindi si è aggiunta anche questa denuncia. Ieri il magistrato ha convalidato i sequestri.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa