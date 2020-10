Incendio in un appartamento a Cascina, soccorse due persone

I vigili del fuoco di Cascina, sono intervenuti stamattina in via Sant'Isidoro Sud a Cascina per l'incendio di un appartamento posto al piano terra di uno stabile. L'intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e il soccorso agli occupanti. Due persone sono state visitate sul posto dal personale sanitario inviato dal 118. Il rogo ha danneggiato l'abitazione che è stata resa inagibile. Per cautela è stato reso inagibile anche l'appartamento al piano superiore.