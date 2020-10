Infanzia e città 2020, a Pistoia di 'Segno in Segno'

Con l’autunno 2020, torna anche puntualissimo l’appuntamento con “Infanzia e città”, il progetto speciale dell’Associazione Teatrale Pistoiese che, da otto edizioni, mette al centro il mondo dei più piccoli, rinnovando il dialogo fecondo e necessario tra spettacolo, arte ed educazione, connesso alle dinamiche della città e del suo territorio.

Infanzia e città è promossa con Comune di Pistoia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Regione Toscana, con il contributo di Far.Com, Unicoop Firenze e Toscana Energia.

L’apertura è domenica 25 ottobre (ore 16) al Piccolo Teatro Bolognini con Di segno in segno, uno spettacolo per i bambini dai 3 ai 10 anni, ideato da Vania Pucci, che ne è anche interprete insieme a Adriana Zamboni, della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Luci e scelte musicali sono di Lucio Diana.

Per sopraggiunti motivi tecnici della compagnia, Di segno in segno sostituisce “Le avventure di pesce Gaetano” che era stato annunciato in precedenza.

Storica produzione di Giallo Mare Minimale Teatro, Di segno in segno si è aggiudicato, nel 2018, il “Premio Rodari Teatro – Città di Omegna”, assegnato da una giuria di studenti delle scuole primarie.

Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. È il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo, E allora si cerca di capire, di “spiegare” questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo “tanto da stare in una mano” Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra…., e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale.

Una lavagna luminosa aiuta l’ attrice a raccontare questi grandi “fatti”, Sullo schermo/fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutte realizzate in contemporanea da una disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/racconto, qualche volta la precedono, qualche volta la rendono poetica. Per tutti i bambini che una notte hanno aperto la finestra per guardare il cielo…

Giallo Mare Minimal Teatro ha realizzato un costante percorso di ricerca drammaturgica e scenica incentrata sul recupero di alcuni particolari aspetti della tradizione teatrale e su una originale rilettura della tradizione con gli strumenti della contemporaneità. Giallo Mare Minimal Teatro è riconosciuta dal 1992/93 come struttura di rilevanza artistica nazionale per il Teatro Ragazzi e Giovani, dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Fin dalla sua nascita nel 1983, si è caratterizzata come una compagnia di progetto, affiancando all’attività produttiva una permanente ed intensa attività di formazione, promozione ed ospitalità. Complessivamente la Compagnia opera stabilmente in convenzione con dodici Comuni di tre province della Toscana realizzando una capillare attività sul territorio.

L'ingresso del pubblico sarà regolato in ottemperanza della normativa COVID-19.

Coloro che avessero acquistato i biglietti de “Le avventure del Pesce Gaetano” dovranno riconsegnarli alla Biglietteria del Teatro, che provvederà ad emettere i nuovi biglietti per “Di segno in segno”.

POSTO UNICO NUMERATO

Adulti 7,00 €

Ragazzi under 14,00 €

PREVENDITA SPETTACOLI

- da giovedì 8 a giovedì 15 ottobre: prevendita riservata agli abbonati delle stagioni ATP

- da venerdì 16 ottobre: prevendita per tutto il pubblico

- da martedì 20 ottobre: prenotazioni telefoniche

Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112

Corso Gramsci, 127 Pistoia

orario di apertura: dal martedì al giovedì 16/19 - venerdì e sabato 11/13 e 16/19

www.teatridipistoia.it<

Il giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà anche un’ora prima della rappresentazione presso la sede dell’evento

PISTOIA

INFANZIA E CITTÀ 2020

Spettacoli, incontri, letture e laboratori

Si apre l'VIII edizione di “Infanzia e Città”

con DI SEGNO IN SEGNO della compagnia Giallo Mare Minimale Teatro,

che sostuisce Le Avventure di Pesce Gaetano, precedentemente annunciato.

(per la fascia: 3/10 anni)

_primo appuntamento Infanzia e città 2020_

DI SEGNO IN SEGNO

Domenica 25 OTTOBRE 2020 (ore 16)

Piccolo Teatro Mauro Bolognini

(Via del Presto, 5 - Pistoia)

ideazione e progetto drammaturgico Vania Pucci

con Vania Pucci, Adriana Zamboni

luci, scelte musicali e collaborazione all'allestimento Lucio Diana

Giallo Mare Minimal Teatro

►fascia d'età: dai 3 ai 10 anni

Fonte: Ufficio Stampa