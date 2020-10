Mattia Maccianti da Spicchio è campione italiano di bike trial

A 14 anni Mattia Maccianti è Campione Italiano per la seconda volta.

Domenica 11 Ottobre 2020 il 14enne Mattia Maccianti di spicchio (Vinci) attualmente tesserato con l'Avis Rosignano ASD, si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano Biketrial federazione BIU 2020 per la categoria Under 16 (14 e 15 anni) al termine di una stagione un po' anomala, sia per la situazione di emergenza Covid nella quale ci troviamo che ha fatto rivedere al ribasso il numero delle competizioni valide all'assegnazione del campionato italiano, sia per gli innumerevoli inconvenienti tecnici che si sono via via susseguiti nel corso di questo anno agonistico, prima la rottura della forca in carbonio, poi del mozzo della ruota anteriore e per ultima cosa purtroppo, la rottura del telaio della sua Jitsie Varial al primo giro sulla seconda zona della terza ed ultima gara svoltasi nel bergamasco.

Fortunatamente grazie al punteggio ottenuto nelle precedenti due prove ha potuto comunque aggiudicarsi il titolo.

Ricordiamo che il biketrial è un'affascinante e spettacolare sport in cui l'atleta affronta un percorso ad ostacoli cercando di non appoggiare i piedi o altre parti del corpo a terra, uno sport di nicchia fatto conoscere al grande pubblico da Vittorio Brumotti e striscia la notizia.

Un risultato sicuramente soddisfacente quello di Mattia, che lo ripaga di duri allenamenti e degli sforzi organizzativi per far conciliare la vita sportiva con le attivita scolastiche che è riuscito fra l'altro a portare a termine in modo eccellente.

Dal 2017 ad oggi Mattia è dovuto rimanere fermo un anno per problemi fisici, ma subito al rientro alle gare nel 2018 è ritornato a vincere l'unica gara alla quale ha partecipato, mentre nel 2019 si è classificato 3° in campionato italiano e 7° all'europeo.

Quest'anno dal punto di vista internazionale per quanto riguarda le competizioni è purtroppo rimasto tutto fermo, ma se nel 2021 riprenderanno come sembra tutte le varie competizioni, a Mattia oltre che all'Italiano, piacerebbe sicuramente partecipare sia al campionato europeo che al mondiale.

Per chi volesse può seguirlo sul suo account instagram @mattia_maccianti