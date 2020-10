Proroga piano tavolini, Confartigianato Firenze: “Scelta giusta per aiutare le imprese”

“Una decisione necessaria, per dare alle attività in crisi un po’ di respiro e sostenere le imprese in questo momento drammatico. Siamo felici che l’amministrazione abbia accolto le richieste delle associazioni di categoria”, così il presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Sorani, commenta la scelta del Comune di Firenze di prorogare fino a fine anno il piano tavolini. “Il clima di incertezza e di paura in cui viviamo, con decreti che si rincorrono e i divieti che fioccano, rendono il lavoro delle attività commerciali sempre più difficile, ma è necessario - conclude Sorani - fare tutto ciò che è possibile per sostenere il commercio ed evitare che questa crisi economica diventi un problema sociale senza precedenti”.

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa