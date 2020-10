"Rifiuti ammassati, ritiro manca da giorni": nuova protesta a San Miniato Basso

Giorni e giorni senza vedere ritirati i rifiuti differenziati. Questo è quanto racconta una residente di San Miniato Basso, in via Sapri, nei pressi della biblioteca. Il multimateriale il 16 ottobre, la carta il 17, l'indifferenziata il 20. Tre giorni di 'buio' da Geofor, azienda incaricata della raccolta e smaltimento dei rifiuti. La protesta era già giunta dal Ccn San Miniato Basso per le utenze commerciali.

Nella lettera inviata dalla residente a Geofor e al Comune di San Miniato si mostrano anche i risultati del mancato ritiro, ovvero rifiuti ammassati per strada.

"Vedo uno scenario che non avrei mai pensato nel 2020. Veramente noi cittadini dobbiamo sopportare anche questo senza che nessuno ci avvisi nonostante quello che paghiamo per il servizio. L'immondizia è stata ammassate in un giardino pubblico mettendo a rischio la salute pubblica in questo particolare momento", lamenta la residente.