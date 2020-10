Rinviata la prima giornata di C Gold. La decisione è stata presa dal Comitato Regionale FIP che, su proposta del Consiglio Regionale e in attesa delle determinazioni del Consiglio Federale in programma giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, ha disposto il rinvio.

Sospesa, dunque, la gara dell’Abc Solettificio Manetti in programma sabato 24 ottobre a Valdisieve, in attesa di nuove comunicazioni da parte della Federazione circa il prosieguo della stagione.

Fonte: ABC Castelfiorentino