Risalita Il Baluardo, al via i lavori di sostituzione delle porte dell'impianto

Il Sindaco Donati: “Confidiamo che con questo intervento, insieme ad altri lavori di manutenzione eseguiti nelle ultime settimane, possano essere risolte le problematiche tecniche che soprattutto recentemente hanno generato molti disagi tra la cittadinanza”.

Prenderanno il via martedì 27 ottobre i lavori di sostituzione delle porte dell’impianto di risalita Il Baluardo, intervento considerato necessario ai fini della corretta funzionalità dell’impianto che collega la parte alta con la parte bassa della città. L’intervento è stato finanziato con parte dell’avanzo di amministrazione per un importo di circa 45 mila euro.

“L’intervento programmato che prende il via la prossima settimana - spiega il sindaco Alessandro Donati- era diventato ormai indispensabile. Le porti attuali non erano mai state sostituite e l’usura delle componenti era ormai tale da rendere questa componente non più sicure per il funzionamento dell’impianto di risalita. Le nuove porte che saranno installate sono state realizzate su misura per l’ascensore del Baluardo e con materiali di alta qualità. Confidiamo che con questo intervento, insieme ad altri lavori di manutenzione eseguiti nelle ultime settimane, possano essere risolte le problematiche tecniche che soprattutto recentemente hanno generato molti disagi tra la cittadinanza. Avere l’ascensore in funzione è sicuramente un aspetto importante anche in chiave turistica e di valorizzazione della parte alta della città”.

Durante tutto il periodo di intervento l’ascensore non sarà funzionante. Il tempo stimato per le lavorazioni è di 3 settimane.

Fonte: Ufficio Stampa