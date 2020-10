Finisce la quarantena per le classi dell'Empoli Est, la dirigente: "La scuola è sicura"

L'istituto Empoli Est esce, per il momento, dai contagi. Le scuole dell'istituto comprensivo hanno chiuso con la giornata di mercoledì 21 ottobre il periodo di quarantena.

Le classi in quarantena sono state 4: una alla scuola d'infanzia, due alla primaria Leonardo e una alla secondaria. Tre di queste hanno già terminato la quarantena e oggi è chiusa la quarantena dell'ultima classe. In particolare, la quarantena per l'infanzia è terminata venerdì 16, per le due della primaria lunedì 19 e per la secondaria oggi.

Il messaggio della dirigente Grazia Mazzoni è univoco: "La scuola è sicura. Al momento abbiamo una sola classe in quarantena e i nostri studenti, grandi e piccoli danno il meglio di sé, comportandosi sempre in maniera adeguata e sicura. Rinnovo l’appello perché si protegga la scuola quando siamo fuori, in città e fra la gente".