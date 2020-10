Si tocca sulle panchine di Pescia, denunciato alla terza volta

Nella mattinata di lunedì scorso una donna ha segnalato dalla Pietrabuona di Pescia che dalla finestra un giovane che si stava toccando le parti intime appoggiato al muretto della casa di fronte. I carabinieri di Pescia sono giunti sul posto ma il giovane si allontanava dandosi alla fuga prima del sopraggiungere dei militari.

Dopo circa un'ora il giovane è stato nuovamente segnalato su una panchina posta sempre di fronte alla stessa abitazione, compiendo sempre gli stessi gesti. Anche in questo caso si è dato alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri ma la panchina in questione era ripresa da telecamera di videosorveglianza che ha permesso ai militari di potere individuare l'autore dei fatti.

Nel primo pomeriggio una nuova segnalazione degli abitanti di Pietrabuona, allarmati dalla situazione, indicava che lo stesso soggetto si trovava nei pressi del campo sportivo.

La pattuglia della Stazione di Pescia è riuscita infine ad individuarlo ed a bloccarlo. Il soggetto, un uomo di nazionalità albanese di 28 anni residente a Pescia, veniva denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per non avere ottemperato all'ordine di esibire il permesso di soggiorno e sanzionato per le normative Covid 19 per non avere indossato i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.