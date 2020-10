SR429 bis, Palazzo (Lega): "Non vogliamo una nuova strada killer"

Giovedì scorso, 15 ottobre, si è tenuta la Commissione Infrastrutture all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, alla quale, su invito del Presidente Eliseo Palazzo, hanno partecipato il Presidente dell'Unione Alessio Falorni e il Commissario straordinario per la SR429 bis Alessandro Annunziati.

"La seduta è stata utile per chiarire alcuni aspetti, che ancora non erano stati affrontati e sui quali meritava essere posta l'attenzione - spiega Palazzo. In particolare la questione ambientale, per la quale ho chiesto maggiore tutela, con l'installazione di barriere antiscavalco e segnali che possano rilevare la presenza di animali, così da poter invitare gli automobilisti a frenare per tempo. Dopo tutto non sono gli animali ad attraversare la strada, piuttosto siamo noi che attraversiamo il loro territorio.

Credo che sia essenziale rispettare quanto previsto dalle "prescrizioni" del 2004, documento tramite cui si evidenziano alcuni accorgimenti da attuare e a cui non sottrarsi, per "minimizzare elementi di artificializzazione e ricostruire ecosistemi naturali", così si legge nelle stesse."

Sono state rilevati problemi circa il corretto smaltimento dei materiali del cantiere, abbandonati nei terreni circostanti e addirittura ormai sotterrati, invitando il Commissario a provvedere prima possibile alla pulizia della zona; inoltre è stato criticato anche l'iter seguito negli anni, che ha portato alla realizzazione dell'opera: "L'opera è nata male e doveva essere realizzata decine di anni fa; purtroppo si è scelto di seguire un iter che non è stato migliorativo e soprattutto fortemente segnato da una modalità di gestione politica ferma a diversi anni fa - continua Palazzo. Ritengo opportuno che si provveda quanto prima a mettere in sicurezza l'arteria, investendo ora qualche risorsa in più, per evitare, successivamente, di piangere tragedie, siano esse relative a incidenti di lieve entità o anche, ahinoi, di scontri mortali.

Purtroppo - conclude Palazzo - la 429 è già nota per essere una strada "killer" ed è dovere di tutti provvedere affinché anche la variante non si riconfermi tale. Apro inoltre a un confronto con i cittadini residenti in zona e alla possibilità di effettuare sopralluoghi, così da potersi rendere conto dello stato delle cose".

