Us Limite e Capraia, focus sulle giovanili 2005 e 2006

L'Us Limite e Capraia Asd ha ripreso alla fine di agosto l'attività agonistica giovanile dopo mesi di stop e, recentemente, sono ricominciati tornei e campionati. Tutto ciò, ovviamente, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19, seguendo i protocolli federali approvati e trasmessi alle società sportive.

Per quest'anno, le formazioni del 2005 e del 2006 vivranno un'esperienza particolare rispetto al solito, visto che la classe 2005, dopo la straordinaria vittoria del campionato della passata stagione, in cui ha macinato vittorie e infranto molti record, disputa il girone di merito e i compagni del 2006, proprio in virtù della vittoria dei ragazzi un anno più grandi, prendono parte al campionato Giovanissimi regionali.

Per capire come sta procedendo la ripresa e cogliere le prime impressioni, hanno rilasciato delle dichiarazioni gli allenatori dei due gruppi.

Severino Tarantino, tecnico degli Allievi B di merito, classe 2005 : "Il rientro è andato bene per quanto possibile, considerando che è da marzo che i ragazzi non fanno attività agonistica. Col protocollo Covid 19 abbiamo ricominciato, prima con una settimana di allenamenti al campo sportivo di Limite, mattina e pomeriggio, e poi siamo andati una settimana in ritiro a Fiumalbo.

Chiaramente, è un anno particolare anche dal punto di vista umano e di crescita dei ragazzi, che avendo 15 anni vivono a pieno l'adolescenza e è difficile per tutti.

Tutto sommato, comunque, abbiamo ripreso bene e siamo soddisfatti. Questo è un gruppo importante, tecnicamente di livello alto, e anche a livello numerico, essendo 20 in rosa. L'idea è quella di lottare per arrivare ai primi posti del campionato.

Chiaramente, a vincere è sempre una sola squadra, e le altre sono tutte seconde, ma l'obiettivo principale è far crescere i ragazzi e pensare che per qualcuno di loro l'Us Limite non sia il futuro ma un trampolino per permettere di arrivare da qualche altra parte più in alto"

Iacopo Corti, tecnico dei Giovanissimi regionali 2006: " La ripresa è stata un momento di felicità e gioia, in primo luogo per rivedere tutti i ragazzi presso l'impianto "M.Cecchi" di Limite dopo tanto tempo. Pensiamo allo scorso anno, quando si sono visti privare dell'attività scolastica e ludica a causa del virus. Per quanto riguarda il campionato, è un'esperienza importante sia per i ragazzi che per tutta la società, nell'anno del centenario dell'Us Limite e Capraia. Cercheremo di onorare al meglio l'impegno mettendoci forza e determinazione. Il girone non è dei più facili, ma ciò rende ancora più bello e competitivo il campionato.

Noi ci stiamo allenando dal 24 agosto, cerchiamo di amalgamare il più possibile il gruppo, creato per la maggior parte post Covid, ma metteremo tutto l'impegno per portare qualcosa a Limite di importante, come avviene dall'inizio della presidenza Tramacere Falco nel 2016. Avevamo il traguardo di disputare i Giovanissimi regionali, ora non è più un traguardo ma un punto di partenza.

L'idea è di trovare squadre organizzate, pronte, preparate, ci stiamo allenando appositamente dal 24 agosto per cercare di colmare il gap relazionale e conoscitivo, non tecnico, di ragazzi che vengono da realtà diverse e stanno mettendo il massimo impegno in questa nuova avventura. Molte squadre sono del senese e del fiorentino, alcune le conosciamo, altre no, ma sicuramente è un campionato di categoria molto interessante e siamo molto contenti di prendervi parte".

Ecco la rosa delle due squadre:

ALLIEVI B DI MERITO, classe 2005: Avdillari Osea, Baracco Giovanni, Bucalossi Cristian, Ceccherini Ruben, Faraoni Giacomo, Gaye Abdou, Lebbaraa Nizar, Loguercio Mattia, Mancini Mirko, Matteucci Stefan, Mitcul Edoardo, Mugnaini Matteo, Nunziata Samuele, Plozzer Alessandro, Rossi Matteo, Sabatucci Simone, Stefani Simone, Tassi Leonardo, Tramacere Falco Bernardo, Velotto Carlo.

GIOVANISSIMI REGIONALI, classe 2006: Agostini Niccolò, Baronti Alberto, Blè Diego (anno 2007), Boretti Gabriele, Carlesi Matteo, Celoni Niccolò, Fokou Francesco, Gagliardi Emiliano, Luci Matteo (anno 2007), Marchesi Edoardo, Mazzoni Lorenzo, Meucci Manuel ( anno 2007), Mirashi Kevin, Mori Manetti Daniel, Paradiso Matteo ( anno 2007), Pitrone Filippo, Raucci Paolo, Riccomi Tommaso, Tamburrino Mattia ( anno 2007), Tolomei Mirco( anno 2007).

Negli ultimi due weekend, le due formazioni hanno esordito. I Giovanissimi regionali 2006 hanno disputato la prima partita ufficiale stagionale domenica 11 ottobre, in casa contro il Montelupo. I giallorossi hanno perso 3 a 2 dopo un match molto combattuto su un campo reso pesante dalla pioggia e hanno segnato Celoni e Carlesi.

Nella seconda gara del weekend scorso, pronto riscatto per i ragazzi di Corti, che hanno liquidato per 4 a 0 la Pianese in trasferta grazie alla rete di Gagliardi e a una tripletta di Carlesi.

Gli Allievi B di merito 2005, a riposo durante la prima giornata, sono scesi in campo per la prima volta sabato 17 ottobre ed hanno portato a casa, tra le mura amiche, una vittoria per 4 a 0 contro la Sancascianese con i gol messi a segno da Avdillari, Tassi, Gaye e un'autorete.

Adesso, resta l'attesa per ulteriori chiarimenti in merito alle nuove disposizioni seguenti al nuovo Dpcm del governo varato tra il 18 e 19 ottobre, con nuove limitazioni per le partite del settore giovanile.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd