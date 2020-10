Al via Roto4ALL: la community della rotocalco si dà appuntamento via streaming

L’industria della rotocalco, eccellenza italiana nel settore della stampa, riparte da Firenze. Si terrà domani (venerdì 23 ottobre) la prima edizione di Roto4All, il grande evento di filiera che, nel rispetto delle normative subentrate con il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020, si svolgerà in versione streaming dall’Auditorium del Palazzo dei Congressi dove è stata allestita una sala di regia con la presenza dei relatori e del conduttore, lo speaker di Radio 2, Matteo Bordone.

L’intera community della rotocalco si collegherà da remoto: oltre 350 produttori di macchine, stampatori, agenzie, packaging designer e brand owner, coordinati dal Gruppo Rotocalco di Acimga (l’Associazione nazionale dei produttori di macchine da stampa, converting e cartotecnica) che ha fortemente voluto questo evento e che ha scelto di spostare in una specifica sezione della Print4All Conference del prossimo marzo la riunione in presenza.

Per i protagonisti della rotocalco resta strategica la scelta di Firenze e di Firenze Fiera, geograficamente in posizione ideale e centrale per il confronto sulle opportunità e le innovazioni rese possibili da una tecnologia di stampa unica per qualità, velocità e sostenibilità. Una delle applicazioni più diffuse della “roto” è nella realizzazione dell’imballaggio flessibile per alimenti: si può dire che il packaging di un prodotto su quattro sugli scaffali di tutto il mondo sia stampato con macchine made in Italy.

Acimga porta in dote il know how organizzativo fieristico e di eventi di filiera sviluppato con Print4All, manifestazione internazionale di riferimento che si svolge a Milano ogni tre anni, accompagnata, ogni anno, da Print4All Conference, che riunisce a cadenza annuale l’intera comunità del printing e del converting.

http://www.acimga.it/it/servizi/gruppo-italiano-rotocalco/roto4all/1,2836,1,

Fonte: Firenze Fiera - Ufficio Stampa