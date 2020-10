Appuntamenti culturali e musica nel weekend in Mugello

Appuntamenti culturali e musica a go go questo weekend nel Mugello. In primo piano le presentazioni di libri e gli incontri del festival “Ingorgo Letterario”, la musica della rassegna “Go on! Giotto Jazz Festival e Etnica”, la cerimonia che ricorda la figura di Giovacchino Forzano. Ed ancora: mostre, trekking e attività all'aperto, visite guidate...

Le iniziative si svolgeranno con partecipazione limitata e anche con dirette social, adottando le misure di sicurezza disposte dal governo. Sagre e fiere paesane, come da recente Dpcm, sono state annullate. Per saperne di più: www.mugellotoscana.it

