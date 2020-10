Arredi e investimenti per le scuole di Volterra, arrivano 28mila euro

L’Amministrazione Comunale di Volterra ha aderito all'avviso pubblico del Ministero della Pubblica Istruzione per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e ha ottenuto 28mila euro di fondi Pon (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020), risorse che sono state utilizzate per l’acquisto arredi (13.000 euro per attaccapanni, sedie e tavoli regolabili) e acquisto, posa in opera di due monta scale e interventi di adeguamento per facilitare l’accessibilità degli spazi per un totale di 15.000 euro.

“Abbiamo ottenuto questo importante finanziamento - dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - che ha permesso di disporre di ulteriori risorse destinate a garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici sulla base delle norme anti-covid e a migliorare la fruizione degli spazi. Grazie al lavoro costante e alla proficua collaborazione dell’ufficio Istruzione, dell’ufficio tecnico e delle scuole -conclude Luti - siamo riusciti a intervenire con rapidità e a predisporre tutti gli spazi e i sevizi fin dal primo giorno di scuola.”

Fonte: Comune di Volterra