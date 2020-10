Auto in fiamme a Poggibonsi, sfiorato un appartamento: nessuna persona coinvolta

Questo pomeriggio, intorno alle 15.15, una macchina parcheggiata in via Montesabotino a Poggibonsi ha preso fuoco, coinvolgendo parte di un'altra auto e le tapparelle avvolgibili di un appartamento al piano terra. L'incendio ha provocato danni solo a cose, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Da quanto si apprende l'auto da dove sarebbe partito il rogo, una Bmw, è andata distrutta mentre la macchina in sosta dietro, una Lancia Musa, sarebbe rimasta danneggiata nella parte anteriore. Per quanto riguarda l'appartamento, la copertura delle finestre si sarebbe annerita.

Sul posto sono intervenuti per le operazioni di spegnimento delle fiamme i vigili del fuoco di Poggibonsi. Presenti anche la polizia giudiziaria di Siena, la polizia di stato di Poggibonsi, la municipale e i carabinieri. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.