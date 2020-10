Bonus idrico integrativo 2020 a Figline e Incisa, la graduatoria

Sono 168 i beneficiari del bonus sociale idrico integrativo per l'anno 2020, che riceveranno direttamente in bolletta (anche in caso di utenze condominiali) il rimborso riconosciuto e indicato nella graduatoria degli ammessi al beneficio.

Sono 12, invece, gli esclusi, per mancanza dei requisiti, per documentazione obbligatoria mancante o non conforme.

La graduatoria (con gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi) è consultabile online, collegandosi al sito www.comunefiv.it . Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, per motivi di riservatezza la graduatoria è pubblicata senza nominativo, ma con il numero identificativo reso noto al momento della compilazione delle richieste online.

I fondi disponibili hanno consentito un rimborso a ciascun beneficiario pari:

al 100% della spesa lorda sostenuta nell’anno 2019, diminuita dell’importo del bonus sociale idrico nazionale, per i beneficiari il cui valore ISEE sia uguale o inferiore ad € 8.265,00 e per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico il cui valore ISEE sia uguale o inferiore ad € 20.000,00 (soglie per accedere al bonus idrico nazionale);

all’80% della spesa lorda sostenuta nell’anno 2019, diminuita dell’importo del bonus sociale idrico nazionale, per i beneficiari il cui valore ISEE sia compreso fra € 8.265,00 ed € 15.700,00 (soglia massima per accedere al beneficio).

Per eventuali altre richieste informative, è possibile contattare l'ufficio Servizio Sociale del Comune al numero 055.9125248

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa