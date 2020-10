Entra nelle Fontana del Nettuno vestito da centurione, denunciato

Vestito da centurione entra nelle Fontana del Nettuno inscenando una protesta incitato e ripreso da un complice in piazza. Ma per i due è scattata la denuncia per manifestazione e per l’intruso anche una multa da 160 euro.

É successo oggi. Erano le 12.45 quando un uomo abbigliato come un centurione romano ha scavalcato la recinzione della Fontana del Nettuno salendo sul bordo della vasca da dove ha iniziato ad arringare i passanti urlando frasi di protesta. Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto hanno notato tra le persone radunatesi un uomo che lo incitava filmandolo con il cellulare. Gli agenti hanno invitato più volte il "centurione" nella fontana a interrompere la protesta e a uscire dalla fontana. Questi ha dichiarato che sarebbe uscito a patto venissero attaccati alcuni manifesti di una associazione di cui lui si dichiarava presidente. Alla fine l’uomo ha interrotto la protesta seguendo gli agenti presso la sede della Polizia Municipale a Palazzo Vecchio dove è stato identificato (P.S. residente fuori regione). Nel frattempo la Polizia Municipale insieme alla Polizia di Stato ha rintracciato l’altro uomo, anche egli identificato come R.C. residente sempre fuori regione. Grazie alle immagini delle telecamere è emerso che i due si conoscevano e che erano arrivati insieme in piazza. Per questo entrambi sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e P.S. è stato anche multato per essere entrato nella fontana (sanzione da 160 euro). Per i due, già noti per aver effettuato manifestazioni simili in altre città, è scattato anche il foglio di via della Questura.