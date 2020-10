Coltiva marijuana in casa e la nasconde nel cappello per lo spaccio: arrestato a Ponte a Elsa

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Empoli hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne di zona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari si sono focalizzati a Ponte a Elsa, dove i residenti negli ultimi tempi hanno rappresentato un sempre crescente via vai di persone, spesso giovani, nei giardinetti lungo la Tosco Romangola.

Le attenzioni si sono concentrate sul 46enne che, al momento del controllo, ha sin da subito mostrato nervosismo, al punto che gli accertamenti sono stati approfonditi.

All’interno di un berretto di lana indossato dall’uomo sono state rinvenuti tre pezzi di hashish confezionati in cellophane trasparente, pronti per essere smerciati, per un totale di 30 g.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione ha consentito di rinvenire:

- in una terrazza 1,7 jg di marijuana in una scatola di cartone e 225 g, sempre di marijuana, in una busta;

- nella camera da letto altre due confezioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana per 5 g e tre di hashish da 2,5 g.

Sotto il letto, inoltre, occultata in un borsone da calcio, è stata anche rinvenuta una lampada UV con accessori e materiale riflettente per l’illuminazione e il riscaldamento per la coltivazione, al chiuso, delle piante di marijuana, oltre a euro 70 sequestrati perchè ritenuti provento di spaccio.

L’empolese, che non ha precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo nella mattinata odierna.