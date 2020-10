Consiglio comunale Cerreto Guidi, si parla dell'operazione dell'antimafia Blu Mais

È convocato per lunedì 26 ottobre alle ore 21,00, in modalità telematica sulla base delle disposizioni stabilite con Decreto Sindacale N.11 del 21 Aprile 2020, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono sette gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione modifica del resede di unità edilizie perimetrate dal vigente regolamento urbanistico di interesse storico;

3. Spostamento di tratto di strada vicinale di Valpinzana;

4. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sulla alienazione del MuMeLoc;

5. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sul turismo a Cerreto Guidi nel 2019;

6. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sulla chiusura dell’Unione dei Comuni e per la fusione di Comuni.

Ad integrazione dell’o.d.g. è stato aggiunto un ulteriore punto ai sensi dell’art.21 comma 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che è stato posto come ultimo punto in discussione.

7. O.D.G: “Informazioni in merito alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze sull’operazione denominata “Blu mais”.

