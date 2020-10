Sono risultati positivi al coronavirus 5 ospiti di in centro migranti con sede nell'ex hotel Mary a San Casciano Val di Pesa . Tutti i contagiati, spiega la Asl Toscana Centro, sono stati trasferiti in un albergo sanitario, insieme a un sesto ospite per il quale si attende l'esito del tampone. Al momento nella struttura restano 10 ospiti e un operatore, tutti in quarantena e tutti sottoposti a tampone, che ha dato risultato negativo.