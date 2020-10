Coronavirus, un altro sacerdote di Prato positivo: isolamento per Don Cerretelli

Don Andrea Cerretelli, parroco dell'Immacolata Concezione a Galcetello a Prato, è positivo al Covid-19. Questa mattina il sacerdote ha ricevuto l'esito del tampone effettuato martedì. A renderlo noto è la Diocesi di Prato che ha spiegato che curia e parrocchia di Galcetello "si stanno organizzando per sanificare la chiesa e gli ambienti parrocchiali di via Malaparte". La celebrazione di messe feriali e festive resta garantita poiché la curia sta già provvedendo a trovare sacerdoti in sostituzione di parroco e vice parroco. Anche quest'ultimo infatti, don Simon Areji, si trova in quarantena fiduciaria mentre come da prescrizioni Asl, Cerretelli è in isolamento.

Non si tratta del primo parroco della Diocesi di Prato ad aver contratto il Coronavirus. Prima di don Cerretelli infatti è risultato positivo don Carlo Geraci (Qui la notizia) che, come ha comunicato la Diocesi, è in buone condizioni di salute e in attesa di fare un nuovo tampone.