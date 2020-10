Raid di furti nelle auto parcheggiate a Empoli, molte segnalazioni in zona

Svariate segnalazioni sono giunte per dei furti avvenuti in auto parcheggiate tra ieri e oggi a Empoli. Una specifica è stata anche denunciata al comando dei carabinieri di via Tripoli. Agli uomini guidati dal comandante Daniele Riva è giunta notizia di un suv ai quali sono stati infranti i vetri per rubare un portafoglio e sono stati rubati anche i fanali posteriori. Il fatto sarebbe avvenuto intorno all'una di notte. Altre segnalazioni via social riguardano invece il furto dell'impianto di autoradio e sistema satellitare all'interno delle auto, con una brutalità insolita. Una di queste nei pressi del parco Mariambini. Il raid dunque sarebbe stato compiuto questa notte. Altri episodi sono ancora in fase di denuncia. Altre due segnalazioni sono giunte alla polizia, la conferma arriva dal dirigente Francesco Zunino. L'area è quella delle Poste.