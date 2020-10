Giani alla cultura, Schmidt: "Avanti con progetto ville Careggi, Ambrogiana e Uffizi Diffusi"

"Sono contentissimo del fatto che il Presidente toscano Eugenio Giani tenga per sé la delega della cultura. È infatti un conoscitore della storia fiorentina e della Toscana, dunque ha proprio tutte le carte in mano per farlo. E con Giani c'é anche questo bellissimo progetto culturale degli 'Uffizi diffusi', che troveranno nella villa di Careggi il primo punto dal quale costruire un percorso per le altre ville medicee, e ci auguriamo, si completerà con il gran finale della villa medicea Ambrogiana a Montelupo. Questo anello renderà le ville medicee molto più visitate non solo dai turisti ma da tutti i cittadini fiorentini e toscani, perché le renderà fruibili in un percorso coerente e logico".

Quanto all'identificazione di opere degli Uffizi che potrebbero essere esposte in futuro nella villa medicea di Careggi il direttore ha spiegato che "su questo siamo già al lavoro".

Lo ha detto, commentando la presentazione della nuova Giunta della Regione Toscana alla Villa Medicea di Careggi a Firenze il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, durante una intervista con Toscana Tv.

Fonte: Ufficio Stampa