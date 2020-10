Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo alla Bekaert: "Testimoniare vicinanza agli operai"

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, incontrerà domani mattina, venerdì 23 ottobre, i lavoratori della Bekaert a Figline. Dopo i primi incontri nel campo della sanità, martedì scorso all'ospedale di Cisanello e al Santa Chiara di Pisa, e del mondo della scuola, con la visita alla secondaria di primo grado 'Giacomo Leopardi' questa mattina a Vecchiano (Pisa), Mazzeo sarà domattina alle 10, fuori dai cancelli della ditta per parlare con una delegazione dei lavoratori.

"Voglio testimoniare da subito la vicinanza mia personale e di tutto il Consiglio Regionale agli operai della Bekaert impegnati in una durissima vertenza, ma, al tempo stesso, ribadire la massima attenzione al tema del lavoro e a tutte le crisi aziendali che si sono aperte in Toscana in questi ultimi anni", spiega Mazzeo.

