Inaugurata la postazione mobile ANDI all'Istituto degli Innocenti

In occasione del 40° anniversario il Mese della Prevenzione Dentale, la Fondazione ANDI Onlus, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, e Mentadent hanno presentato una serie di iniziative solidali rivolte alle fasce più deboli della popolazione.

Il primo evento in calendario si è svolto stamani, giovedì 22 ottobre, in piazza SS. Annunziata a Firenze con il patrocinio del Comune ed è stato dedicato ai piccoli ospiti dell’Istituto degli Innocenti, alla presenza del sindaco di Firenze, Dario Nardella, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida e del direttore generale dell’Istituto degli Innocenti Giovanni Palumbo.

Sono stati il responsabile ANDI per il Mese della Prevenzione, Luca Barzagli, con la vicepresidente di Fondazione ANDI Onlus, Gabriella Ciabattini Cioni, a presentare l’ambulatorio odontoiatrico mobile messo a disposizione di Fondazione ANDI Onlus dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), per volontà del suo Presidente Alexander Peirano.

“Il mezzo, frutto di questa lungimirante condivisione fra associazioni a cui la Fondazione è ormai consueta (Caritas Diocesana, Associazione Niccolò Stenone, Lions ed altri) – dichiara la vicepresidente della Fondazione ANDI Onlus, Gabriella Ciabattini Cioni - è stato allestito con tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per le visite, ma anche per vere e proprie cure urgenti e l’utilizzo nelle emergenze, grazie al piccolo ma accessoriatissimo riunito. Ideale per poter raggiungere le strutture che ospitano minori, anziché RSA o centri per persone diversamente abili, categorie che, più che mai in questo periodo, hanno le maggiori difficoltà di accesso alle cure”.

“Sono particolarmente orgoglioso – afferma Evangelista Giovanni Mancini, presidente della Fondazione ANDI Onlus – del fatto che, nonostante questo periodo di particolare difficoltà per tutto il nostro Paese, si riescano comunque a portare avanti iniziative solidali come quella svoltasi giovedì e, soprattutto, si progettino interventi futuri dedicati a quelle fasce più vulnerabili della popolazione che altrimenti si vedrebbero negato il diritto inalienabile a una buona salute orale”.

Nel corso della mattinata si sono susseguite le visite di controllo ai bambini di una sezione del servizio educativo 0-6 dell’Istituto degli Innocenti da parte dei dentisti volontari ANDI, ai quali sono stati consegnati materiali per l’igiene orale, con tutti i consigli per il loro corretto utilizzo.

“Mi piace vedere piazza SS. Annunziata, la piazza sulla quale si affaccia l'Istituto degli Innocenti, essere parte di un evento così importante all’interno del Mese della Prevenzione, con i nostri bambini del servizio educativo protagonisti di buone pratiche, benessere e conoscenza” sottolinea la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida “Un grazie particolare ad ANDI che da 40 anni svolge un ruolo di prevenzione volontaria, ma anche di divulgazione e di cultura. Ci ha insegnato che la cura quotidiana è fondamentale per preservare il nostro patrimonio individuale di salute e benessere anche e soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, dove la parola ‘prevenzione’ assume connotati nuovi e raccoglie al suo interno non solo le buone pratiche da adottare, ma anche un senso civico e di rispetto verso gli altri”.

“Quello di Firenze – aggiunge il responsabile ANDI del Mese della Prevenzione, Luca Barzagli - è stato il primo appuntamento di una serie di iniziative per il miglioramento della salute orale dei cittadini, in particolare di quelli più fragili, un impegno che funge da apripista ai numerosi eventi che verranno organizzati progressivamente su tutto il territorio nazionale”.

“Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa. E lo abbiamo fatto coinvolgendo un'intera sezione dei nostri servizi educativi 0-6. È giusto pensare ai bambini, che sono il focus del nostro lavoro. Proprio loro hanno la sensibilità e la prontezza per capire ciò che è importante e per acquisire un pacchetto di buone abitudini da portarsi dietro per tutta la vita” dichiara il direttore generale dell’Istituto degli Innocenti Giovanni Palumbo “Mi auguro che questa giornata di festa sia un momento di riflessione per tutti noi, un momento in cui lanciare tanti semi dai quali far germogliare una maggiore consapevolezza, anche nelle nuove generazioni, del valore della nostra salute”.

Un progetto che è stato possibile grazie alla collaborazione di Mentadent, partner storica dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani per il Mese della Prevenzione Dentale, iniziativa che prosegue fino a fine ottobre con le visite negli studi ANDI aderenti, dove i cittadini potranno accedere liberamente, su prenotazione, nel rispetto delle norme a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. Le indicazioni per trovare lo studio dentistico aderente più vicino alla propria residenza ed effettuare la prenotazione di una visita si trovano sul sito www.andi.it oppure al numero verde 800.800.121

Fonte: Ufficio stampa