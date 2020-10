Controlli anti-covid, sanzionato locale a Pistoia: vendeva alcol oltre l'orario consentito

Lo scorso fine settimana personale della polizia di Pistoia ha effettuato controlli di polizia amministrativa nell’ambito della prevenzione dell’emergenza COVID, presso alcuni locali del comparto “Sala” nel centro cittadino di Pistoia.

Nell’ambito di tale attività è stato controllato un esercizio pubblico sito in via di Stracceria e sono state contestate al titolare le seguenti sanzioni amministrative:

Art. 85 L.R. 28/2005 sanzionato dall’art. 102 medesima legge regionale poiché il titolare dell’attività non rendeva noto al pubblico l’orario di apertura/chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

Per tale illecito è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro con eventuale pagamento in misura ridotta di 1000 Euro.

Lo stesso titolare è stato inoltre deferito all’A.G. competente, ai sensi dell’art. 650 C.P. (mancato osservanza dei provvedimenti dell’autorità), per avere violato l’ordinanza del Sindaco, emessa per motivi di sicurezza e sanità pubblica, sempre relativamente all’emergenza COVID e in particolare consentiva la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro oltre l'orario consentito. Tale sanzione penale prevede una pena dell’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.