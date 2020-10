Nuova area sguinzagliamento cani a Vico alto

Questa mattina, 22 ottobre, l’assessore alle Aree verdi e Decoro urbano Silvia Buzzichelli insieme al consigliere comunale Orazio Peluso hanno inaugurato la nuova area per lo sguinzagliamento dei cani adiacente a via Lazio a Vico Alto.

Il nuovo spazio più consono al precedente e con una superficie di 650 mq, contro i 430 del precedente, con una recinzione alta m. 1.50 per una maggior sicurezza sia per gli animali sia per i padroni che <<possono così - ha sottolineato Buzzichelli – godere del piacere di stare insieme all’aria aperta in tutta tranquillità rispettando sempre e comunque le regole dettate dal buon senso e dal rispetto per gli altri per consentire un uso consapevole delle zone destinate agli amici a quattro zampe>>.

Un’opportunità per i residenti che si arricchisce anche di due panchine e del tavolo da pic nic per consentire anche soste più prolungate. La spesa complessiva è di 7.000 euro.

<<Il lavoro di miglioramento delle zone destinate ai nostri cani che stiamo portando avanti come Amministrazione – ha evidenziato l’assessore – hanno lo scopo di rispondere alle esigenze, sempre più sentite, di poter usufruire di luoghi all’aperto per un benessere psicofisico dei nostri animali d’affezione>>.

<<Ed è proprio in quest’ottica che, ad oggi, i progetti realizzati – ha sottolineato il consigliere Peluso delegato al supporto per la realizzazione del progetto di riqualificazione delle aree cani – hanno visto l’ampliamento di un’area a Taverne d’Arbia dove sono state adeguate anche le altre due preesistenti, così come avvenuto all’Acquacalda, al Petriccio e a Sant’Andrea e in altre zone della città. Sarà nostra premura proseguire nel monitoraggio delle restanti ed intervenire, dove necessario, con lavori di miglioramento>>.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa