Nasce la Delegazione toscana dell’Osservatorio del Diritto Agroalimentare e Vitivinicolo

Nasce la Delegazione della Toscana dell’Osservatorio del Diritto Agroalimentare e Vitivinicolo, coordinata dall’avv. Mara Nicodemo. "Sono entusiasta ed emozionata – spiega la coordinatrice Nicodemo – per essere stata nominata alla guida della delegazione ODAV della Toscana. Un progetto che ho visto nascere e nel quale ho creduto fin da subito, condividendone gli scopi volti alla tutela e valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche: un patrimonio di importanza centrale nella nostra regione”.

“Come Delegazione della Toscana – prosegue l’avv. Nicodemo – puntiamo ad ottenere grandi risultati in una regione dalle forti potenzialità in ambito agroalimentare e vitivinicolo.

Un ringraziamento speciale va alla squadra che oggi si è creata e alla Dott.ssa Rosa Colucci, Coordinatrice Nazionale dell'Osservatorio, per la fiducia concessami e per il grande entusiasmo che mette in questo progetto."

Il direttivo della delegazione toscana potrà contare sul contributo dell’avv. Virginia Sardi (nel ruolo di Vice Coordinatrice), dell'avv. Maria Serratore (Segretario); del Dott. Giulio Mecattini (Delegato alla comunicazione e pubbliche relazioni) e dell'Avv. Keti Tintori (Tesoriere), che affiancheranno l’avv. Nicodemo sul territorio.

Fonte: Ufficio stampa