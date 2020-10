Renzo Boldrini vi invita a teatro su Clivo Tv - canale 680

“Il teatro è un luogo sicuro”, parola di Renzo Boldrini. L’attore, regista e direttore del Giallo Mare Minimal Teatro lo ha più volte sottolineato nel corso della sua intervista a La stanza di Vetro, in onda stasera alle 21,30 su Clivo Tv (canale 680).

Un’affermazione, ma anche un appello a non disertare i luoghi dove si fa cultura, che rispondono in pieno ai protocolli di sicurezza anti Covid. La stagione di Giallo Minimal Teatro è cominciata con un’anteprima e adesso entro nel vivo: venerdì 23 ottobre con La Trappola, liberamente tratta da una novella di Pirandello, per il Teatro contemporaneo. Domenica un nuovo appuntamento.

Con Renzo Boldrini a La Stanza di Vetro abbiamo parlato della rinascita dopo il lockdown, con gli spettacoli dal vivo organizzati la scorsa estate e anche del futuro. Un appuntamento da non perdere è la serata evento dedicata a Giacomo Verde, artista empolese, scomparso in giovane età a maggio, in piena era Covid. Giacomo Verde è stato un innovatore e uno sperimentatore di nuove tecnologie applicate al teatro. Partito da Empoli è diventato un punto di riferimento internazionale. Il 10 novembre la serata sarà dedica a lui, nel giorno del suo compleanno. Una festa, come avrebbe voluto lui.

Renzo Boldrini ha anticipato anche che, nelle prossime settimane, saranno rese note dalle amministrazioni comunali di Empoli e di Santa Croce i cartelloni delle prossime stagioni dei due teatri comunali.