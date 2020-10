"Troppi rifiuti, si usino le telecamere": la segnalazione dal Giro di Empoli

Un cittadino ha contattato gonews.it per segnalare un problema riguardo i rifiuti nel centro storico di Empoli. Di seguito riportiamo la sua lettera.

"Quasi tutti i giorni capita di vedere nelle strade ogni tipo di oggetti voluminosi come divani, poltrone, materassi, e simili, ammucchiati in maniera spesso pericolosi con rischio di caduta addosso a passanti.

Sono anni che va avanti questa storia, e ho pure letto gli articoli sull'incarico degli ispettori ambientali che dovranno sorvegliare su tutto il territorio comunale empolese (auguri), per contrastare illeciti contro comportamenti scorretti verso l'ambiente.

Ora pongo una domanda severa: premesso che in centro storico risulta attiva e funzionante una fitta rete di telecamere di sorveglianza, che funzionano 24 h su 24 anche in modalità notturna, ci vuole così tanto per arrivare a capire che basta semplicemente usarle per individuare i responsabili di questi abbandoni?

Se non sono stato informato male, questo sistema di registrazione ha una sorta di "latenza" temporale di cui conserva le immagini: sarebbe sufficiente che questi ispettori, o chi di dovere, consultasse queste immagini per denunciare costoro alla Procura per reati ambientali.

Oppure potrebbero iniziare a diffondere qualche filmato sui quotidiani, certamente oscurando "in via provvisoria" le facce dei responsabili; in questo modo dovrebbe iniziare a veicolare il messaggio ai cittadini che sono stati messi sott'occhio dalla tecnologia e che sono facilmente rintracciabili.



Immagino le possibili difficoltà di gestione, ma parlando direttamente coi vigili urbani , mi hanno confermato che loro hanno accesso alle immagini video registrate.



Spero che l'Amministrazione Comunale provveda in tempi rapidi e risolvere un grave problema di degrado urbano".