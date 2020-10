Ristorazione e qualità, il corso di Cna Horeca Pisa

CNA HORECA Pisa, in collaborazione con la propria agenzia formativa Copernico, è pronta a partire con un nuovo progetto formativo rivolto a tutta la categoria. “Stiamo tutti attraversando un periodo molto particolare e complicato, nessuno era pronto ad una situazione estrema come questa. Si dice che le migliori occasioni si creano in momenti particolarmente negativi e quindi ci siamo chiesti, come poter essere utili per aiutarci tra di noi? - ha osservato il Presidente CNA Horeca Daniele Fagiolini – CNA HORECA vuole porre al centro del proprio profilo professionale la formazione, intesa sia come approfondimento delle conoscenze sia come cura e potenziamento delle competenze. E’ questo il significato che vogliamo attribuire, in ambito di gestione del settore Ho.Re.Ca, alla formazione superiore e continua, ovvero all’offerta didattica che, necessariamente va ricercata da parte di chi già opera in questo mondo. E altresì necessario è continuare ad aggiornarsi e ad accrescere conoscenza e competenze anche una volta intrapresa la propria attività (formazione continua dei lavoratori). La formazione deve porre al centro le capacità: relazionali, comunicative, empatiche, collaborative, organizzative. Formare personale significa formare persone competenti. Siamo pronti, dunque, a condividere con chi vorrà questa comune passione per lo sviluppo di progetti e attività di vita e di lavoro”.

“Come programma del corso abbiamo individuato tre punti cardine; rete, formazione, comunicazione. Dalla sinergia creata da queste tre situazioni potremo trovare la strada per la rinascita di un settore ridotto allo stremo”, ha chiosato Nicola Micheletti, membro della Presidenza CNA Horeca Pisa.

Programma del corso (50 ore, gratuito per gli iscritti CNA Horeca)

Inizio il prossimo 26 ottobre in modalità video conferenza dalle ore 15,30.

Il Marketing e il Web Marketing del settore alimentare e della ristorazione (Claudio Mollo, Giornalista e critico enogastronomico - Alberto Carlo Nocera, Titolare Officina Digitale ACN)

Restaurant Management - Criteri base che regolano l’avvio di un’attività di Ristorazione-Somministrazione; la scelta di un prodotto - tipologia gastronomiche tra tradizione e innovazione - creazione di un menu - food cost - il giusto rapporto tra cucina creativa e territorio (Giovanni Luca Di Pirro Executive Chef Stella Michelin COMO Castello del Nero)

Organizzazione del lavoro di sala

Formazione del personale di sala - Come strutturare un servizio - Brefing con il personale - Controllo standard qualitativo - selezione e requisiti del personale - l’importanza del servizio di sala. (Andrea Salvatori - Maitre Ristorante Bistrot - Stella Michelin)

Restaurant Wine Management Come costruire una carta dei vini - la figura del sommelier nella ristorazione - Il servizio vini - La scelta dei fornitori, approvvigionamenti - Comunicare nel modo giusto il vino al tavolo.

(Franco Sagliocco - Titolare La Sosta dei Cavalieri, Pisa)

Cucinare un territorio La valorizzazione di un territorio – Leonardo Torrini

Testimonianze di produttori locali

