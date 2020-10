Rubano nei negozi poi infastidiscono i clienti di un bar, denunciati a Novoli

Due uomini, un 33enne e un 31enne, sono stati denunciati dalla polizia nel pomeriggio di ieri, 21 ottobre. I due, peruviani, hanno rubato capi di abbigliamento e altri articoli in alcuni centri commerciali di Firenze e provincia e poi, ubriachi, si sono messi a infastidire gli avventori di un bar nella zona di Novoli, tanto che il titolare ha chiamato la polizia.

Gli agenti di polizia li hanno rintracciati in viale Redi poco dopo che si erano allontanati dal locale in auto. Nella vettura sono stati sequestrati abiti e altri articoli rubati, ancora con le etichette attaccate, e una borsa schermata per eludere i controlli antitaccheggio. Entrambi sono stati denunciati per furto. Il 33enne, che era al volante, dovrà rispondere anche di guida in stato di ebbrezza, mentre il 31enne del reato di violazione delle norme sull'immigrazione poiché in Italia senza permesso di soggiorno.