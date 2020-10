Saccardi in Giunta. Centro Storico Firenze, Lega: "Ora elezioni subito"

Con lo sblocco della Giunta in Consiglio Regionale Italia Viva incassa l’ambita poltrona di Vice Presidente della Regione Toscana nella figura di Stefania Saccardi. Un gioco di scacchi che finisce per toccare nel vivo il Quartiere 1 di Firenze, perché il suo Presidente Maurizio Sguanci (Italia Viva) entra di diritto in Consiglio Regionale come Consigliere, succedendo alla stessa Saccardi. “Dobbiamo tornare al voto - dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin - per dare al Centro Storico l’importanza che merita con un Presidente a tempo pieno. Il Quartiere 1 affronta una fase storica su temi cruciali e dibattuti e non possiamo permetterci di rallentare le istituzioni, né il rinnovamento di cui il Centro ha bisogno, a partire da un vero ascolto dei residenti, ogni ignorati da Palazzo Vecchio. E’ una richiesta di buonsenso - conclude Bussolin - lo stesso Nardella, nelle regole del gioco, ha chiesto ai suoi presidenti di dimettersi prima di candidarsi. Cosa stiamo aspettando?”

Federico Bussolin: Capogruppo in Consiglio comunale della Lega.

Fonte: Ufficio Stampa