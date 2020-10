Truffa in un bar del Casentino, due denunce

Truffe con la tecnica del resto in Casentino. Un 26enne e un 28enne, entrambi di origini romene, sono stati denunciati dai carabinieri di Bibbiena a Poppi.

I due erano arrivati dal litorale laziale fino in Toscana. Hanno individuato un bar di Bibbiena dove hanno consumato e pagato con banconote di valore superiore alla consumazione. Al momento della consegna del resto, hanno messo in essere alcuni stratagemmi per confondere il titolare. Il barista però non si è lasciato fregare e ha chiamato i carabinieri dando una descrizione dei due malviventi.

Questi si sono diretti a Poppi per colpire un nuovo obiettivo. In viale Europa i militari li hanno intercettati mentre erano alla guida di un'auto con targa francese.