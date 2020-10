Una targa per l'infermiera Miriam al Centro Dialisi dell'ospedale di Empoli

Questa mattina alle 11 all'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale San Giuseppe di Empoli verrà inaugurata una targa in memoria di Miriam Fabrizi, alla quale sarà intitolato il centro. Fabrizi è stata un'infermiera dell'ospedale di San Miniato: la sua scomparsa è avvenuta nel 2012, improvvisamente, quando aveva 43 anni. Una notte mentre dormiva è venuta a mancare, proprio a fianco del figlio di 10 anni.

Il Centro Dialisi ha avuto vita dai primi mesi dell'anno, ma le vicissitudini sanitarie che ancora incombono sulla sanita e sui cittadini, allora, non hanno permesso di fare un vera e propria inaugurazione, cosi per un “battesimo” del centro questa soluzione, in omaggio all'infermiera Miriam, la cui scomparsa sconvolse tutto il centro, allora, di San Miniato e non solo.

Nell'occasione verrà distribuito un opuscolo “In vacanza con la dialisi” in cui vengono decritte opportunità per un dializzato di organizzarsi delle vacanze all'estero subordinate al coordinarsi con un centro dialisi.