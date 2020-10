Viabilità Ponte Buggianese, Sì Amo il Ponte: "Realizzare almeno un percorso pedonale"

Numerosi genitori ci segnalano che continuano i disagi per loro e per i propri figli che frequentano le classi della scuola elementare di Ponte Buggianese spostate presso i locali della Dogana del Capannone.

I problemi principali rimangono legati alla viabilità.

Ogni mattina, infatti, si verificano evidenti casi di congestione del traffico aggravati, negli ultimi giorni, dai lavori necessari per la metanizzazione dell’edificio.

Su questo aspetto il nostro gruppo sollecita da anni l’amministrazione, attraverso i propri interventi in Consiglio Comunale, al fine di attuare questa importante opera che se fosse stata realizzata prima dell’inizio dell’anno scolastico avrebbe creato sicuramente meno disagi.

I lavori hanno peraltro comportato la presenza per giorni di un profondo scavo non transennato proprio nel tratto dove i bambini e genitori percorrono la strada per raggiungere la scuola creando preoccupanti situazioni di pericolo.

Un’operazione come quella attuata meritava un’analisi meno superficiale e forse non sarebbe nato questo innegabile e diffuso malcontento.

Se il nostro dovere è quello di vigilare sulle scelte fatte il nostro intento è lontano dal voler alimentare sterili polemiche bensì vogliamo essere propositivi nel contribuire al raggiungimento della soluzione affinché l’intera comunità Pontigiana possa godere dei suoi benefici.

A tal proposito Il gruppo consiliare Sì Amo il Ponte chiede che, una volta terminati i lavori, si provveda almeno a realizzare un percorso pedonale che permetta a tutti di arrivare presso la scuola in totale sicurezza.

Fonte: Gruppo Consiliare “Sì Amo il Ponte”