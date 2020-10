A che gioco giochi? Raccolta di giocattoli usati a Fucecchio

Giochi. A volte sono tanti, davvero troppi.

E non sappiamo come disfarcene, anche perché, con il passare del tempo, si accumulano negli armadi e nelle stanze dei bambini.

Eppure, un modo per non sprecare i giocattoli che non usiamo più esiste ed è davvero molto semplice: regalarli.

In attesa festeggiare la Giornata Internazionale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il Sottosopra centro giovani, la Biblioteca Ludoteca L'Albero Fatato e l'Informagiovani del Comune di Fucecchio lanciano con A CHE GIOCO GIOCHI? una raccolta di giocattoli usati, integri e in buono stato, rivolta a tutta la popolazione per recuperare tutti quei giochi da tavolo, puzzle, bambole ancora in grado di essere un bel regalo.

Il materiale, che sarà sanificato nel rispetto dei protocolli vigenti, sarà poi regalato nella giornata del 20 Novembre quando insieme festeggeremo la Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a tutti i bambini e adolescenti presenti.

La raccolta del materiale, che inizierà lunedì 26 ottobre e terminerà il 7 Novembre, avverrà presso gli spazi della ludoteca Albero Fatato, dell'Informagiovani e del centro giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio nei rispettivi orari di apertura.

Per Informazioni contattare Informagiovani del Comune di Fucecchio al numero 0571 268410.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa