È indetta per il prossimo 28 ottobre, alle ore 20 in prima convocazione e alle ore 21,30 in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria dei soci della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno.

Argomento centrale della convocazione è la richiesta di riconoscimento giuridico dell’associazione e il conferimento al presidente del mandato per lo svolgimento delle pratiche necessarie a tale richiesta.

L’assemblea si svolgerà secondo l’ordine del giorno pubblicato e avrà luogo nei locali dell’associazione in largo Bonetti 5, nel pieno rispetto di tutte le recenti disposizioni sanitarie.