Coronavirus, Opi Firenze-Pistoia sospende le attività formative in presenza

A seguito del nuovo Dpcm del 18 ottobre, l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia Firenze sospende tutte le attività formative in presenza. Il Dpcm vieta tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza e prevede per le pubbliche amministrazioni riunioni a distanza, modalità raccomandata anche per il settore privato.

«Anche se il Decreto non vieta espressamente le attività formative – spiegano da Opi Firenze Pistoia –, vista la fase delicata dovuta all’emergenza Covid-19, abbiamo ritenuto necessario, a titolo prudenziale, sospendere le attività formative in presenza. Per limitare i disagi e continuare con la nostra offerta formativa stiamo però valutando la possibilità di programmare i prossimi eventi formativi, dove possibile, con modalità a distanza».

Si specifica che, anche a seguito del Dpcm del 18 ottobre, i corsi BLS Provider American Heart Association con uso dell’AED organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia si svolgeranno regolarmente. Quello in programma per domani, sabato 24 ottobre nella sede della Croce Viola di Sesto Fiorentino è garantito in presenza; per gli altri due, in programma per il mese di novembre, è allo studio una formula a distanza.

Fonte: Ufficio Stampa